Ряд жителей Мариуполя уже покинули город, фото: «Украинская правда»

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Ракурс

Окупанти вивезли з Маріуполя до росії чи так званої «ДНР» майже 40 тис. жителів.

Про це сьогодні, 3 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова наголошує, що підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи.

Рашисти розлучають батьків з дітьми. З лікарні у Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і їх було евакуйовано до міста Запоріжжя, — зазначає омбудсмен.

За її словами, частина депортованих змогла залишити територію країни-агресора, виїхавши звідти до Естонії.

Окрім жителів Маріуполя таким же чином до Естонії через територію Росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини, Луганщини, — зазначила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що частина з цих осіб самі ухвалили рішення їхати через рф, оскільки не могли виїхати на контрольовані Україною території.

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Водночас були й такі люди, яких примусово направили до росії, а після того дозволили їхати на власний розсуд, — зазначила вона.

Денісова наголошує, що росія грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території, й закликає відреагувати відповідні міжнародні інстанції.