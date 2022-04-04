В россии объявили скрытую мобилизацию резервистов. Фото: АР

https://racurs.ua/n169210-v-rossii-obyavili-skrytuu-mobilizaciu-rezervistov-genshtab.html

Ракурс

Прихована мобілізація резервістів розпочалася на території країни-терориста російської федерації.

Перевагу при відборі надають тим резервістам, які вже мали бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. В основному мобілізацію проводять в Краснодарському краї, Пермському краї, республіках Дагестан, Інгушетія та Калмикія. Про це 4 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Встановлено, що москва хоче грошима мотивувати потенційних окупантів. Крім того, серед населення рф поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так «трофеїв».

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У Генштабі зазначають, що у путіна розраховують залучити під час мобілізації приблизно 60 тис. осіб. Укомплектовувати їх збираються знявши зі зберігання застарілу техніку. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад три десятиліття.

Нагадаємо, 3 квітня CNN з посиланням на джерела повідомив, що росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на захопленні Донбасу та інших регіонів на сході України з цільовою датою початку травня.