США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Фото:

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Новий пакет військової допомоги Україні нададуть Сполучені Штати Америки.

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Допомога була схвалена президентом США Джо Байденом сьогодні вранці, 1 червня. У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, реактивні системи залпового вогню та інша великокаліберна зброя. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Блінкен зазначив, що Вашингтон вирішив надати Україні нове озброєння не лише для захисту від російської агресії, але й для посилення позицій під час перемовин.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги увійшли чотири реактивних системи HIMARS, чотири гелікоптери Мі-17, 1 тис. ракет до протитанкових систем Javelin та 15 тактичних машин.

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що Сполучені Штати узгодили новий пакет військової допомоги на 700 млн дол. У цьому пакеті будуть ракетні системи HIMARS, гелікоптери, протитанкові комплекси Javelin, тактична техніка, запчастини, автомобілі та інше.

Згодом Джо Байден офіційно підтвердив, що вирішив надати Україні ракетні системи, які зможуть точно вражати цілі росіян на великій відстані. Наразі йдеться про щонайменше 70 км.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається атакувати російські території за допомогою американської зброї, зокрема американських РСЗВ зі збільшеним радіусом ураження.