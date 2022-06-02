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Ракурс
Беспилотник «Куб-БЛА». Фото: aeroo.ru

Украинские военные «приземлили» российский дрон-камикадзе (ФОТО)

2 июн 2022, 10:18
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Російська армія продовжує втрачати не лише літаки, вертольоти та ракети, але й догововартісні бепілотники.



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Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади «приземлили» високоточний безпілотник «Куб-БЛА». Цей апарат розробив російський концерн «Калашніков», його вперше представили у 2019 році. Про це 2 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що цей БПЛА може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. «Куб» ще називають дроном-камікадзе, бо після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає.

Українські військові «приземлили» російський дрон-камікадзе. Фото: МОУ

Нагадаємо, 1 червня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну агресор втратив 208 літаків, 175 гелікоптерів, 519 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 120 крилатих ракет.

Источник: Ракурс


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