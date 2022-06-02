Как Ми-8 ВСУ прорывались с помощью в Мариуполь. Фото: borik.tv

https://racurs.ua/n171281-geroy-vertoletchik-vsu-rasskazal-kak-letal-v-blokadnyy-mariupol-video.html

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Пілот гелікоптера ЗСУ, який літав в оточений російськими військами Маріуполь, розповів про деталі смертельно небезпечної спецоперації.

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Операціями з вильотів керували Головне управління розвідки Міноборони, тому всі вони були секретні. Навіть екіпажі гелікоптерів не мали часу на розуміння та дослідження всіх нюансів. Однак ГУР надавало всі необхідні дані для виконання завдань. Про це український пілот розповів в інтерв’ю, розмову 2 червня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За словами військового, кожен політ готувався індивідуально. Деякі екіпажі знали про завдання за тиждень, а дехто дізнавався за кілька годин.

Вертолітникам доводилося залітати на 100 км вглиб окупованої території, яка контролювалася ворожими системами протиповітряної оборони.

Це було не те, що складно. Це було майже неможливо виконати, — зізнається герой.

Пілот розповів, що найбільше хвилювання виникало тоді, коли екіпаж йшов до повітряної машини. А вже в процесі польоту вертолітники сприймали політ як звичайну роботу. Ейфорія допомагала після посадки в багатостраждальному Маріуполі та під час вивантаження допомоги.

В інтерв’ю військовий додав, що після відльоту з Маріуполя за 6 км від міста вони потрапили під обстріл — в його гелікоптер влучив снаряд з ПЗРК, двигун відмовив. Другий вертоліт росіянам вдалося збити, весь його екіпаж загинув.

Нагадаємо, розвідка Міноборони України організувала вильоти 16 гелікоптерів Мі-8 із припасами й особовим складом для підтримки оборонців заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Гелікоптери проривалися на територію заводу крізь щільну протиповітряну оборону й роботу російської авіації.

Таким чином бійцям в блокадному місті доставляли продовольство, питну воду, зброю, боєприпаси та медикаменти. Крім того, таким чином перекинули підкріплення — 72 бійців полку «Азов».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час доставки їжі та води на «Азовсталь» загинуло багато льотчиків. Глава держави назвав їх абсолютними героями.