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Санкции США догнали секретаршу лаврова, друга путина и владельца «Северстали»
Санкции США догнали секретаршу лаврова, друга путина и владельца «Северстали»https://racurs.ua/n171291-sankcii-ssha-dognali-sekretarshu-lavrova-druga-putina-i-vladelca-severstali.htmlРакурс
США запровадили нові санкції проти росії. Під них потрапили 17 росіян та 16 компаній.
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У списку Мінфіну США, який оприлюднили 2 червня на сайті відомства, є офіційна представниця мзс рф марія захарова, голова мінекономрозвитку максим решентніков, бізнесмен олексій мордашов та інші.
Серед найвідоміших фігурантів нового переліку манкцій американського Мінфіну — бізнесмени олексій мордашов та виробник сталі «Сєвєрсталь», якою він володіє. У списку також його двоє дітей та дружина.
мордашов володіє ПАТ «Силовые машины», він член Ради директорів Nordgold, йому також належить 26% німецької туристичної компанії TUI Group. У 2017 році він посів другу сходинку в списку 200 найбагатших бізнесменів росії за версією журналу Forbes.
марія захарова вже довгий час є офіційним представником мзс рф, вона озвучує найогидніші фейки дипломатії рф щодо України та країн Заходу.
До списку санкцій також потрапили:
віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом володимир путін;
міністр будівництва РФ Ірек Файзуллін;
голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков;
голова Мінтранспорту Віталій Савельєв
віце-прем'єр Дмитро Григоренко;
Рік Нісанов, власник групи компаній «Київська площа»;
- голова «Росгеології» Сергій Горьков.
Віолончеліст Ролдугін уславився не за майстерне володіння смичком. ЗМІ заговорили про його фінанси після «Панамських документів».
Як виявилось, музикант розпоряджався компаніями з капіталами у сотні мільйонів доларів. І ось новий витік — дані про 1,3 млн банківських транзакцій та безліч інших документів — вказує на невідомий раніше пласт фінансових маніпуляцій, які серйозно збагатили дві пов’язані з Ролдугіним компанії.
Звідки такі гроші у російського віолончеліста уявити важко, нехай він і народний артист росії. Музиканта вважають близьким другом президента Путіна. До того ж усі компанії, що мають, судячи з «панамських документів», відношення до музиканта, були створені та керувалися банком «Росія» — «банком Путіна», як часто називають цю фінансову установу російські ЗМІ.