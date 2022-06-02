Санкції США наздогнали речницю лаврова

https://racurs.ua/ua/n171291-sankciyi-ssha-nazdognaly-rechnycu-lavrova-i-vlasnyka-severstali.html

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США запровадили нові санкції проти росії. Під них потрапили 17 росіян та 16 компаній.

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У списку Мінфіну США, який оприлюднили 2 червня на сайті відомства, є офіційна представниця мзс рф марія захарова, голова мінекономрозвитку максим решентніков, бізнесмен олексій мордашов та інші.

Серед найвідоміших фігурантів нового переліку манкцій американського Мінфіну — бізнесмени олексій мордашов та виробник сталі «Сєвєрсталь», якою він володіє. У списку також його двоє дітей та дружина.

мордашов володіє ПАТ «Силовые машины», він член Ради директорів Nordgold, йому також належить 26% німецької туристичної компанії TUI Group. У 2017 році він посів другу сходинку в списку 200 найбагатших бізнесменів росії за версією журналу Forbes.

марія захарова вже довгий час є офіційним представником мзс рф, вона озвучує найогидніші фейки дипломатії рф щодо України та країн Заходу.

До списку санкцій також потрапили:

віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом володимир путін;

міністр будівництва РФ Ірек Файзуллін;

голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков;

голова Мінтранспорту Віталій Савельєв

віце-прем'єр Дмитро Григоренко;

Рік Нісанов, власник групи компаній «Київська площа»;

голова «Росгеології» Сергій Горьков.

Віолончеліст Ролдугін уславився не за майстерне володіння смичком. ЗМІ заговорили про його фінанси після «Панамських документів».

Як виявилось, музикант розпоряджався компаніями з капіталами у сотні мільйонів доларів. І ось новий витік — дані про 1,3 млн банківських транзакцій та безліч інших документів — вказує на невідомий раніше пласт фінансових маніпуляцій, які серйозно збагатили дві пов’язані з Ролдугіним компанії.

Звідки такі гроші у російського віолончеліста уявити важко, нехай він і народний артист росії. Музиканта вважають близьким другом президента Путіна. До того ж усі компанії, що мають, судячи з «панамських документів», відношення до музиканта, були створені та керувалися банком «Росія» — «банком Путіна», як часто називають цю фінансову установу російські ЗМІ.