Написання назви Туреччини іноземними мовами зміниться

https://racurs.ua/ua/n171290-napysannya-nazvy-turechchyny-inozemnymy-movamy-zminytsya.html

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В Організації Об'єднаних Націй задовольнили офіційний запит Туреччини щодо зміни написання назви країни іноземними мовами.

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Новий коректний варіант написання — Türkiye або Turkiye. Про це з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка пише турецьке держагентство Anadolu.

Нова міжнародна назва Туреччини набуде чинності з моменту отримання її листа офіційною Анкарою.

Турецька влада вважає, що таке нововведення «підвищить престиж країни на міжнародній арені».

Назва Türkiye (Туркіє) використовуватиметься на міжнародних форумах та в офіційних документах замість інших варіантів написань — етнонімів Turkey, Turkei, Turquie.

Заявку про зміну написання Стамбул подав в ООН 31 травня.