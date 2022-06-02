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Ракурс
Написання назви Туреччини іноземними мовами зміниться

Написання назви Туреччини іноземними мовами зміниться

2 чер 2022, 17:36
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В Організації Об'єднаних Націй задовольнили офіційний запит Туреччини щодо зміни написання назви країни іноземними мовами.



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Новий коректний варіант написання — Türkiye або Turkiye. Про це з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка пише турецьке держагентство Anadolu.

Нова міжнародна назва Туреччини набуде чинності з моменту отримання її листа офіційною Анкарою.

Турецька влада вважає, що таке нововведення «підвищить престиж країни на міжнародній арені».

Назва Türkiye (Туркіє) використовуватиметься на міжнародних форумах та в офіційних документах замість інших варіантів написань — етнонімів Turkey, Turkei, Turquie.

Заявку про зміну написання Стамбул подав в ООН 31 травня.

Джерело: Ракурс


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