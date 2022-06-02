Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из РСЗО HIMARS – посол США

https://racurs.ua/n171297-ukraina-sama-budet-reshat-na-kakoe-rasstoyanie-strelyat-iz-rszo-himars-posol-ssha.html

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Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що командування Збройних сил України буде самостійно ухвалювати рішення щодо дальності ударів з установок HIMARS, які США планує передати найближчим часом.

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Брінк заявила про це у відповіді журналістам на брифінгу 2 червня в Софії Київській. ЗМІ цікавилися у посла США застосуванням РЗСО HIMARS, які Сполучені Штати нададуть Україні.

У неї питали, як США будуть регулювати дальність ураження HIMARS. Брінк сказала, що «українська сторона сама регулюватиме дальність стрільби» цього озброєння.

Суперечки щодо HIMARS, які здатні стріляти на відстань від 70 до 300 км, точилися навколо дальності дії цих РЗСО, а саме — навколо типів боєприпасів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня казав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії.

Уряд США учора підписав акт про надання пакета збройної допомоги України коштом 700 мільйонів доларів. У цьому пакеті включили також артилерійські установки HIMARS.

Насамперед їхнє надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз. Питання відстані ударів буде вирішуватися Збройними силами України самостійно, — повідомила Брінк на брифінгу.

Президент України також запевнив США, що ЗСУ не битимуть з нової зброї вглиб території рф.