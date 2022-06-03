Меркель впервые высказалась о войне после месяцев молчания - Reuters

https://racurs.ua/n171311-merkel-vpervye-vyskazalas-o-voyne-posle-mesyacev-molchaniya-reuters.html

Ракурс

Ангела Меркель, колишня канцлер Німеччини, висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала «варварською війною» росії. Мовчання Меркель викликало критику її багатолітньої політики замирення з Москвою.

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Меркель, яка була канцлером впродовж 16 років до грудня 2021 року, заявила, що не даватиме порад збоку, проте підтримує зусилля уряду «знайти кінець цій варварській війні». Про це розповів Reuters учасник церемонії прощання з президентом профспілки DGB, який покидає свою посаду.

Моя солідарність з Україною, — цитує слова Меркель учасник церемонії.

Екс-канцлерку, яка вільно володіє російською мовою, оскільки вона родом з колишньої комуністичної Східної Німеччини, критикували у США та інших країнах через підтримку побудови геополітичного проекту росії — газогону «Північний потік-2» вже після анексії Криму. «Північний потік -2» мав на меті доставку російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Наступник Меркель — нинішній канцлер Олаф Шольц — був змушений закрити цей проект.

Меркель також впродовж свого канцлерства активно наголошувала на необхідності продовжити спілкування з воєнним злочинцем — президентом рф володимиром путіним.

Нагадаємо, у лютому, вже після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Меркель зробила коротку заяву про те, що відверте порушення міжнародного права немає виправдання.