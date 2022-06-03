путин не достиг ни одной стратегической цели — разведка Британии о 100 днях войны

https://racurs.ua/n171310-putin-ne-dostig-ni-odnoy-strategicheskoy-celi-razvedka-britanii-o-100-dnyah-voyny.html

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Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало «досягнення» росії за 100 днів війни проти України. У британській розвідці констатували, що російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей.

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Порівняно з початковим планом росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб рф досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, — йдеться в огляді розвідки Британії.

Там нагадали, що армії рф не вдалося досягти своїх початкових цілей — захопити Київ та центри влади України. Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання, москва адаптувала свій оперативний план та сфокусувала увагу на Донбасі. Зараз воєнні злочинці рф досягають тактичного успіху на Донбасі, де вони зуміли зберегти імпульс.

Нагадаємо, росія контролює понад 90% Луганської області. У британській розвідці не виключають, що кремль, ймовірно, встановить повний контроль над Луганщиною у найближчі два тижні. Водночас, росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках і всі вони перейшли до оборони.