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ВСУ за 100 дней уничтожили почти 31 тыс. солдат рф, горы танков, РСЗО и ББМ

ВСУ за 100 дней уничтожили почти 31 тыс. солдат рф, горы танков, РСЗО и ББМ (ВИДЕО)

3 июн 2022, 10:17
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З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави захисники України вже знищили майже 31 тис. воєнних злочинців рф. Про це повідомляє 3 червня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.



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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно становили:

  • особового складу — близько 30 тис. 950 (+100 осіб ліквідовано),

  • танків — 1 тис. 367 (+4) одиниць,

  • бойових броньованих машин — 3 тис. 366 (+12) одиниць,

  • артилерійських систем — 661 (+14) одиниць,

  • РСЗВ — 207 одиниць,

  • засобів ППО — 95 одиниць,

  • літаків — 210 одиниць,

  • гелікоптерів — 175 одиниць,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 535 (+14) одиниць,

  • крилатих ракет — 121 (+1) одиницю,

  • кораблів/катерів — 13 одиниць,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 329 (+4) одиниць,

  • спеціальної техніки — 51.

Источник: Ракурс


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