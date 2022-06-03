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ЗСУ за 100 днів знищили майже 31 тис. солдат рф, гори танків, РСЗВ і ББМ
ЗСУ за 100 днів знищили майже 31 тис. солдат рф, гори танків, РСЗВ і ББМ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171309-zsu-za-100-dniv-znyschyly-mayje-31-tys-soldat-rf-gory-tankiv-rszv-i-bbm-video.htmlРакурс
З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави захисники України вже знищили майже 31 тис. воєнних злочинців рф. Про це повідомляє 3 червня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно становили:
особового складу — близько 30 тис. 950 (+100 осіб ліквідовано),
танків — 1 тис. 367 (+4) одиниць,
бойових броньованих машин — 3 тис. 366 (+12) одиниць,
артилерійських систем — 661 (+14) одиниць,
РСЗВ — 207 одиниць,
засобів ППО — 95 одиниць,
літаків — 210 одиниць,
гелікоптерів — 175 одиниць,
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 535 (+14) одиниць,
крилатих ракет — 121 (+1) одиницю,
кораблів/катерів — 13 одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн — 2 329 (+4) одиниць,
спеціальної техніки — 51.