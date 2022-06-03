ЗСУ за 100 днів знищили майже 31 тис. солдат рф, гори танків, РСЗВ і ББМ

https://racurs.ua/ua/n171309-zsu-za-100-dniv-znyschyly-mayje-31-tys-soldat-rf-gory-tankiv-rszv-i-bbm-video.html

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З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави захисники України вже знищили майже 31 тис. воєнних злочинців рф. Про це повідомляє 3 червня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно становили: