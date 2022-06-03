Столтенберг после встречи с Байденом – Война закончится за столом переговоров

https://racurs.ua/n171308-stoltenberg-posle-vstrechi-s-baydenom-voyna-zakonchitsya-za-stolom-peregovorov.html

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що, на його думку, війна росії проти України закінчиться за столом переговорів. Заяву очільника військово-політичного блоку цитує американське видання CNN.

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Президент путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але отримує більше, — сказав Столтенберг.

Він відзначив лідерство Вашингтона у підтримці України й Трансатлантичного альянсу.

Підтримка США «щодня змінює ситуацію на полі бою», — сказав політик.

Наприкінці червня у Мадриді має відбутися саміт НАТО, який, за словами Столтенберга, «пройде у ключовий для безпеки час».

Відповідаючи на запитання CNN щодо фіналу російського вторгнення в Україну, генсек північноатлантичного альянсу сказав, що «війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довготривалої перспективи». Він додав, що це протистояння стало «війною на виснаження», коли українці «платять тяжку ціну за захист своєї країни на полі бою», але також й «росія несе великі втрати».

Столтенберг вважає, що війна «закінчиться за столом переговорів», а Україна потребує підтримки НАТО.

Нагадаємо, після кількох місяців поразок росія має у своєму нападі на Донбас певний успіх, однак невідомо, чи закріпиться цей успіх. Так, зараз росія має вужчий фронт і кращі логістичні можливості, ніж на початку війни. Однак цей повільний наступ насправді є максимумом, на який армія рф нині здатна. На думку західних експертів, протягом кількох тижнів триватиме позиційна війна, як це було півтора чи два місяці тому. А далі, якщо ЗСУ зможуть ефективно використовувати нову зброю, теперішні здобутки росіян можуть бути нівельовані. Адже активніше, ніж тепер, воювати орки вже навряд чи зможуть.