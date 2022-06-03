Стефанчук просит у Германии подводные лодки

Украина может получить от Германии подводные лодки, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n171328-stefanchuk-prosit-u-germanii-podvodnye-lodki.html

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт.

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Під час зустрічі обговорювалося надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому, — наголосив Стефанчук.

Також Стефанчук зазначив, що розраховує на отримання Україною «в найкоротші терміни» сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Голова Верховної Ради наголосив, що Україна готова до співпраці з Німеччиною в оборонній сфері як сьогодні, так і в майбутньому.

Зазначається, що Ламбрехт висловила захоплення майстерністю українських солдатів, які проходять зараз навчання в Ідар-Оберштайні.