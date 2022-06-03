рф пытается привлечь украиноязычных жителей Донбасса к проведению диверсий

Россияне планируют использовать украиноязычных диверсантов

https://racurs.ua/n171327-rf-pytaetsya-privlech-ukrainoyazychnyh-jiteley-donbassa-k-provedeniu-diversiy.html

Ракурс

Командування російських військ намагається активізувати проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.

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Для формування відповідних диверсійно-розвідувальних груп загарбники здійснюють набір та підготовку найманців. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, погане знання російськими диверсантами української мови було один зі способів їх виявлення у перші дні війни.