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Россияне планируют использовать украиноязычных диверсантов

рф пытается привлечь украиноязычных жителей Донбасса к проведению диверсий

3 июн 2022, 20:20
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Командування російських військ намагається активізувати проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.



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Для формування відповідних диверсійно-розвідувальних груп загарбники здійснюють набір та підготовку найманців. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, погане знання російськими диверсантами української мови було один зі способів їх виявлення у перші дні війни.

Источник: Ракурс


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