рф намагається залучити україномовних жителів Донбасу до проведення диверсій

Росіяни планують використовувати україномовних диверсантів

https://racurs.ua/ua/n171327-rosiyany-shukaut-ukrayinomovnyh-jyteliv-donbasu-dlya-provedennya-dyversiy.html

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Командування російських військ намагається активізувати проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.

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Для формування відповідних диверсійно-розвідувальних груп загарбники здійснюють набір та підготовку найманців. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, погане знання російськими диверсантами української мови було один зі способів їх виявлення у перші дні війни.