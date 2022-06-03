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Ракурс
Луганські терористи блокують Viber, фото: ITC

Луганські терористи заблокували Viber «як частину військової інфраструктури»

3 чер 2022, 19:44
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Популярний інтернет-месенджер Viber заблокували на тимчасово окупованій території Луганщини.



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Луганські терористи заявили про це у Telegram-каналі так званого «уряду ЛНР».

Загарбники стверджують, що Viber є «частиною воєнної інфраструктури ворога» і використовується для «отримання даних про геолокацію та місце розташування» військової інфраструктури окупантів.

Стверджується, що блокування Viber розпочинається сьогодні, 3 червня, і буде «тимчасовим».

Нагадаємо, російські військові намагаються захопити адміністративний центр Луганської області — місто Сєвєродонецьк.

Джерело: Ракурс


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