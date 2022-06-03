Луганские террористы заблокировали Viber «как часть военной инфраструктуры»

Луганские террористы блокируют Viber, фото: ITC

https://racurs.ua/n171326-luganskie-terroristy-zablokirovali-viber-kak-chast-voennoy-infrastruktury.html

Ракурс

Популярний інтернет-месенджер Viber заблокували на тимчасово окупованій території Луганщини.

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Луганські терористи заявили про це у Telegram-каналі так званого «уряду ЛНР».

Загарбники стверджують, що Viber є «частиною воєнної інфраструктури ворога» і використовується для «отримання даних про геолокацію та місце розташування» військової інфраструктури окупантів.

Стверджується, що блокування Viber розпочинається сьогодні, 3 червня, і буде «тимчасовим».

Нагадаємо, російські військові намагаються захопити адміністративний центр Луганської області — місто Сєвєродонецьк.