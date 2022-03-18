РНБО порадило, які слова допоможуть виявити диверсантів

https://racurs.ua/ua/n168582-ne-lyshe-palyanycya-rnbo-nazvala-slova-dlya-vyyavlennya-dyversantiv.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) назвала перелік українських слів, які допоможуть виявити ворожі диверсійсно-розвідувальні групи.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці РНБО у Твіттері.

Зазначається, що не носія української мови швидко викриють, зокрема, такі слова:

.

паляниця;

молодиця;

світлиця;

нісенітниця;

веселка;

філіжанка;

вештатися;

духмяний;

непереливки;

кмітливий;

пуцьвірінок;

обценьки;

теревенити;

телепень.