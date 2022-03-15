Два десятки ДРГ та 60 колаборантів затримала СБУ в різних областях

СБУ затримає ворожого диверсанта. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n168433-dva-desyatky-drg-ta-60-kolaborantiv-zatrymala-sbu-v-riznyh-oblastyah.html

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Російські диверсійно-розвідувальні групи та колаборантів продовжують викривати на території України.

Служба безпеки України затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. Зокрема, в Черкаській області 14 березня оперативники схопили інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Жінка передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ. Про це повідомив прес-центр СБУ.

На Луганщині спецслужба задокументувала, що на тимчасово окупованій території формуються каральні органи. З ОРДЛО до Макарівки, Біловодська та Троїцького прибули «прокурори», які працювали на окупованій Луганщині.

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який з території України працював у російському інформаційному полі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.

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А на Закарпатті СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

Нагадаємо, у березні СБУ внаслідок атаки Збройних сил на танкову групу ворога та її повітряне прикриття, що складалося з винищувачів Су-30, отримала секретний GPS-навігатор фашистів РФ з даними пересувань і «запланованих точок».