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GPS-навігатор РФ з даними пересувань і «запланованих точок» отримала СБУ

GPS-навігатор РФ з даними пересувань і «запланованих точок» отримала СБУ

9 бер 2022, 16:16
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Секретний GPS-навігатор фашистів РФ з даними пересувань і «запланованих точок» отримала Служба безпеки України внаслідок атаки Збройних сил на танкову групу ворога та її повітряне прикриття, що складалося з винищувачів Су-30.

GPS-навігатор містив усі дані щодо наступу загарбників й належав «елітному» 108 десантно-штурмовому полку ворога, який спробував атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки. Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження та ще ефективніше знищувати ворога. Про це повідомив прес-центр СБУ.



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Нагадаємо, що українські військові збили російські Су-30, які пройшли Сирію і безкарно бомбардували там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну став для «путінських асів» останнім.

Джерело: Ракурс


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