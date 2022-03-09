GPS-навігатор РФ з даними пересувань і «запланованих точок» отримала СБУ

https://racurs.ua/ua/n168199-gps-navigator-rf-z-danymy-peresuvan-i-zaplanovanyh-tochok-otrymala-sbu.html

Ракурс

Секретний GPS-навігатор фашистів РФ з даними пересувань і «запланованих точок» отримала Служба безпеки України внаслідок атаки Збройних сил на танкову групу ворога та її повітряне прикриття, що складалося з винищувачів Су-30.

GPS-навігатор містив усі дані щодо наступу загарбників й належав «елітному» 108 десантно-штурмовому полку ворога, який спробував атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки. Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження та ще ефективніше знищувати ворога. Про це повідомив прес-центр СБУ.

.

Нагадаємо, що українські військові збили російські Су-30, які пройшли Сирію і безкарно бомбардували там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну став для «путінських асів» останнім.