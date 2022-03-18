Російські військові у Вірменії, фото: «Інформаційний спротив»

https://racurs.ua/ua/n168581-rosiya-planuie-perekynuty-viyska-z-virmeniyi-genshtab-zsu.html

Ракурс

Росія, намагаючись відновити боєздатність своїх підрозділів, планує перекинути до України з Вірменії своїх військових зі складу розташованої в місті Гюмрі 102-ї військової бази.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що також фіксуються випадки відмови російськими військовими від участі у бойових діях. Зокрема, такий випадок стався у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу рф, де близько 130 військових відмовились від участі у бойових діях.

У Гентшабі ЗСУ зазначають, що такі випадки обумовлені низьким рівнем морально-психологічного стану окупантів після зіткнень з українськими захисниками.

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Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень, — додають у Генштабі ЗСУ.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу були зірвані плани ворога зі швидкого захоплення країни. Героїчне протистояння України російському вторгненню триває вже 23-ю добу.