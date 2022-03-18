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Ракурс
СНБО посоветовало, какие слова помогут выявить диверсантов

Не только «паляниця» — СНБО назвала слова для обнаружения диверсантов

18 мар 2022, 21:29
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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) назвала перелік українських слів, які допоможуть виявити ворожі диверсійсно-розвідувальні групи.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці РНБО у Твіттері.

Зазначається, що не носія української мови швидко викриють, зокрема, такі слова:



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  • паляниця;
  • молодиця;
  • світлиця;
  • нісенітниця;
  • веселка;
  • філіжанка;
  • вештатися;
  • духмяний;
  • непереливки;
  • кмітливий;
  • пуцьвірінок;
  • обценьки;
  • теревенити;
  • телепень.

Один із найпростіших способів виявлення ДРГ — повторення підозрілою особою слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа», — наголошують у відомстві. — «Шиболет» — своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною.

Источник: Ракурс


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