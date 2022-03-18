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СНБО посоветовало, какие слова помогут выявить диверсантов
Не только «паляниця» — СНБО назвала слова для обнаружения диверсантовhttps://racurs.ua/n168582-ne-tolko-palyanicya-snbo-nazvala-slova-dlya-obnarujeniya-diversantov.htmlРакурс
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) назвала перелік українських слів, які допоможуть виявити ворожі диверсійсно-розвідувальні групи.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці РНБО у Твіттері.
Зазначається, що не носія української мови швидко викриють, зокрема, такі слова:
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- паляниця;
- молодиця;
- світлиця;
- нісенітниця;
- веселка;
- філіжанка;
- вештатися;
- духмяний;
- непереливки;
- кмітливий;
- пуцьвірінок;
- обценьки;
- теревенити;
- телепень.
Один із найпростіших способів виявлення ДРГ — повторення підозрілою особою слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа», — наголошують у відомстві. — «Шиболет» — своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною.