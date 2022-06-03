Военную администрацию в херсонском Геническе образовал Зеленский

Военная администрация образована в Геническе, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n171330-voennuu-administraciu-v-hersonskom-genicheske-obrazoval-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, утворив у місті Генічеську Херсонської області військову адміністрацію.

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Її очільником призначено Євгенія Родіонова. Про це йдеться у президентському указі № 387/2022, опублікованому сьогодні, 3 червня, на сайті Офісу президента.

«Утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області, — йдеться в тексті указу. — Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу».

Зазначається, що цей указ набуває чинності з дня його оприлюднення.

Розташований на півдні Херсонської області Генічеськ російські війська захопили у лютому 2022 року — на початку масштабного вторгнення рф в Україну.

Родіонов був заступником голови Чорнобаївської сільради Херсонської області. За даними ЗМІ, він перебував у полоні російських окупантів у період з 2 по 14 травня.