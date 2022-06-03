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Журналисты Reuters попали под обстрел в районе Северодонецка, фото: «Украинская правда»

Журналисты Reuters получили ранения в результате обстрела под Северодонецком

3 июн 2022, 22:09
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Двоє журналістів агентства Reuters, які пересувалися на наданому окупантами автомобілі, за кермом котрого була призначена загарбниками людина, потрапили під обстріл біля Сєвєродонецька.



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В результаті журналісти дістали поранення, а водій автомобіля загинув. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє CNN з посиланням на отриману від представника Reuters інформацію.

Більше деталей щодо цього інциденту не повідомляється.

Сєверодонецьк, адміністративний центр Луганській області, зараз є одним із епіцентрів бойових дій. Зокрема, у цьому районі фіксуються численні обстріли, здійснювані російськими військами, а також випадки завдання окупантами авіаударів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські військові відбили в окупантів 20% території в Сєвєродонецьку.

Джерело: CNN

Источник: Ракурс


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