Журналисты Reuters получили ранения в результате обстрела под Северодонецком

Журналисты Reuters получили ранения в результате обстрела под Северодонецкомhttps://racurs.ua/n171331-jurnalisty-reuters-poluchili-raneniya-v-rezultate-obstrela-pod-severodoneckom.htmlРакурс
Двоє журналістів агентства Reuters, які пересувалися на наданому окупантами автомобілі, за кермом котрого була призначена загарбниками людина, потрапили під обстріл біля Сєвєродонецька.
В результаті журналісти дістали поранення, а водій автомобіля загинув. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляє CNN з посиланням на отриману від представника Reuters інформацію.
Більше деталей щодо цього інциденту не повідомляється.
Сєверодонецьк, адміністративний центр Луганській області, зараз є одним із епіцентрів бойових дій. Зокрема, у цьому районі фіксуються численні обстріли, здійснювані російськими військами, а також випадки завдання окупантами авіаударів.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські військові відбили в окупантів 20% території в Сєвєродонецьку.
Джерело: CNN