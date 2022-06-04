Овсянникова уже в «родной Одессе» - называет себя «совестью и честью россии»

https://racurs.ua/n171337-ovsyannikova-uje-v-rodnoy-odesse-nazyvaet-sebya-sovestu-i-chestu-rossii.html

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Марина Овсяннікова, російська пропагандистка, яка зараз працює на німецьке видання Die Welt, вказала, що третього червня приїхала до «рідної Одеси». Наразі не зрозуміло, який чином вона потрапила на територію України. Водночас сама Овсяннікова у коментарях в соцмережах називає себе «совістю і честю росії». Пропагандистка відома тим, що на початку березня під час нібито прямого ефіру на телебаченні рф зайшла в кадр з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube.

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Сто днів війни… Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено. Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд, — пише російська пропагандистка.

У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала:

Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки — захищаю її.

Також росіянка стверджує, що «не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі».

Нагадаємо, про приїзд Овсяннікової в Україну стало відомо через скандальне скасування прес-конференції, призначеної на 1 червня в інформагенції «Інтерфакс-Україна». Окрім прес-конференції Овсянніковій намагалися організувати зустріч зі студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка. Керівництво інституту відповіло відмовою. Ініціатором зустрічі був представник російського проекту Operation Sunflower, який зосереджений на захисті «хороших росіян».