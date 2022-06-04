В Комсомольске-на-Амуре подожгли здание Росгвардии

https://racurs.ua/n171344-v-komsomolske-na-amure-podojgli-zdanie-rosgvardii-video.html

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Дві пожежі сталися сьогодні у росії. Зокрема, у Комсомольську-на-Амурі палало управління Росгвардії, на ганку якого місцевий мешканець підпалив каністру з бензином. За попередніми даними ім’я героя Володимир Золотарьов.

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Також у Тюмені 4 червня горіла триповерхова будівля автобази обласної думи. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1 тис. 500 кв. м. Із боксів евакуйовано близько 30 транспортних засобів. Автобаза розташована у самому центрі Тюмені, а біля місця пожежі знаходиться ще одна важлива для регіону будівля — виправна колонія № 1. Відомостей про загиблих і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вчора у москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова. Також раніше у столиці рф горів старовинний храм Петра та Павла і будівля медичного центру.