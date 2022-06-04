Курс валют в «ПриватБанке» рассказали, есть ли причины удорожания доллара до 40 грн

https://racurs.ua/n171363-kurs-valut-v-privatbanke-rasskazali-vidyat-li-prichiny-udorojaniya-dollara-do-40-grn.html

Ракурс

Причин для зростання курсу долара в Україні до позначки 40 грн наразі немає.

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Про це в інтерв’ю Forbes сказав СЕО «ПриватБанку» Герхард Беш. Ймовірні стрибки курсу наразі важко прогнозувати, оскільки населенню та бізнесу досі заборонено вільно купувати валюту.

Беш «не бачить жодних причин для різкого зростання курсу» — ані до 50 грн за дол., ані до 40 грн.

Коли НБУ відмовився від фіксації роздрібного курсу валют, «ПриватБанк» не одразу почав підвищувати курс конвертації гривні.

Банкіри помітили серйозний ажіотаж, тому вичікали, доки курсоутворення перестало бути спекулятивним, і наблизилося до ринкових рівнів.

Беш позитивно оцінив кроки Нацбанку, який поступово повертається до ринкового курсоутворення.

Нормально реагують фінансисти і на різке збільшення облікової ставки, що зробить гроші дорожчими.

Значне підвищення облікової ставки було необхідним, враховуючи останні тенденції до інфляції, зменшення валютних резервів та ризик подальшої доларизації економіки. Основна мета — зробити прибутковість гривневих заощаджень привабливішою. Прямого впливу такого рішення на депозитні ставки та вартість нових кредитів не буде, — пояснив Беш.

Населення України в травні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 461,28 млн дол. і купило на 198,6 млн дол. Чистий продаж валюти склав 262,21 млн. Про це йдеться в даних Нацбанку.

При цьому українці продали готівкової валюти на 216,87 млн дол., а купили — на 188,63 млн дол. Продаж безготівкової валюти за період склав 244,41 млн дол., купівля — 10 млн дол.

У квітні українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 315,2 млн дол. і купили на 77,4 млн дол. Чистий продаж валюти склав 237,8 млн.