Где не может пройти пехота, все ровняют с землей - видео из разрушенного села на Донбассе

https://racurs.ua/n171362-gde-ne-mojet-proyti-pehota-vse-rovnyaut-s-zemley-video-iz-razrushennogo-sela-na-donbasse.html

Ракурс

Ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена. Підрозділи ЗСУ тримають оборону, попри цілодобові артилерійські обстріли.

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Проект «Український свідок» показав майже повністю зруйноване село Покровське, яке знаходиться на Бахмутському напрямку.

Навіть під час зйомок по Покровському було завдано декілька ударів крупнокаліберною зброєю.

Наразі в селі не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ця ділянка є вкрай важливою для нашої оборони: Збройні сили мають будь-що втримувати трасу Бахмут-Лисичанськ, аби не допустити створення котла.

Українські військові утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово.

Військовий з позивним Байда пояснює навіщо це робиться: росіяни знищують інфраструктуру, щоб нашій піхоті не було де укриватись.