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Ракурс
Де не може пройти піхота, все рівняють з землею - відео зі зруйнованого села на Донбасі

Де не може пройти піхота, все рівняють з землею — відео зі зруйнованого села на Донбасі

4 чер 2022, 19:38
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Ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена. Підрозділи ЗСУ тримають оборону, попри цілодобові артилерійські обстріли.



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Проект «Український свідок» показав майже повністю зруйноване село Покровське, яке знаходиться на Бахмутському напрямку.

Навіть під час зйомок по Покровському було завдано декілька ударів крупнокаліберною зброєю.

Наразі в селі не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ця ділянка є вкрай важливою для нашої оборони: Збройні сили мають будь-що втримувати трасу Бахмут-Лисичанськ, аби не допустити створення котла.

Українські військові утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово.

Військовий з позивним Байда пояснює навіщо це робиться: росіяни знищують інфраструктуру, щоб нашій піхоті не було де укриватись.

Де не може пройти їхня піхота, там все рівняється з землею, — каже він.

Джерело: Ракурс


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