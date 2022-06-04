Де не може пройти піхота, все рівняють з землею - відео зі зруйнованого села на Донбасі

Де не може пройти піхота, все рівняють з землею — відео зі зруйнованого села на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n171362-de-ne-moje-proyty-pihota-vse-rivnyaut-z-zemleu-video-zi-zruynovanogo-sela-na-donbasi.htmlРакурс
Ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена. Підрозділи ЗСУ тримають оборону, попри цілодобові артилерійські обстріли.
Проект «Український свідок» показав майже повністю зруйноване село Покровське, яке знаходиться на Бахмутському напрямку.
Навіть під час зйомок по Покровському було завдано декілька ударів крупнокаліберною зброєю.
Наразі в селі не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ця ділянка є вкрай важливою для нашої оборони: Збройні сили мають будь-що втримувати трасу Бахмут-Лисичанськ, аби не допустити створення котла.
Українські військові утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово.
Військовий з позивним Байда пояснює навіщо це робиться: росіяни знищують інфраструктуру, щоб нашій піхоті не було де укриватись.
Де не може пройти їхня піхота, там все рівняється з землею, — каже він.