Оружие, много оружия — Пентагон анонсировал «Рамштайн-3»

https://racurs.ua/n171367-orujie-mnogo-orujiya-pentagon-anonsiroval-ramshtayn-3.html

Ракурс

Зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі 15 червня, її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін.

.

Я поїду до Брюсселю для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення росії, — написав Остін 4 червня у Твіттер.

Турне Остіна передбачає візити до Сінгапуру, Таїланду, а потім — до Бельгії.

Нагадаємо, що перша зустріч на базі США у німецькому Рамштайні була історичною. На ній фактично сформували світову антиросійську коаліцію. Другий саміт розширив коло країн, на ньому ухвалили рішення про передачу Україні протикорабельних ракет «Гарпун», танків та іншого озброєння.

Остін — відкритий прихильник жорсткої антиросійської лінії. Він багато разів заявляв, що «росія має бути ослаблена настільки, щоб вона не могла більше робити те, що зробила під час військової операції в Україні» і що «США зрушать небо і землю для підтримки України у боротьбі з російським вторгненням».