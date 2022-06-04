Уэльс против Украины— где посмотреть «матч года» за выход на ЧМ-2022

https://racurs.ua/n171366-uiels-protiv-ukrainy-gde-posmotret-match-goda-za-vyhod-na-chm-2022.html

Ракурс

У неділю 5 червня збірна України зіграє фінальний матч відбору на чемпіонат світу проти Вельсу.

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У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1».

Після емоційної перемоги над Шотландією національна збірна України протистоятиме Вельсу за право представити свою країну на чемпіонаті світу в Катарі.

Матч стартує о 19.00 за київським часом на 30-тисячному стадіоні «Кардіфф Сіті» у Кардіффі.

Зазначимо, що всі квитки в сектор, який Асоціація футболу Уельсу виділила для українських уболівальників, уже реалізовані, повідомила Українська асоціація футболу.

Розсудить команди арбітр з Іспанії Антоніо Матеу Лаос.

31 травня Україна в Глазго виграла у Шотландії 3:1.