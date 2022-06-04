Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вельс проти України - де дивитися "матч року"

Вельс проти України — де дивитися «матч року» за вихід на ЧС-2022

4 чер 2022, 21:14
999

У неділю 5 червня збірна України зіграє фінальний матч відбору на чемпіонат світу проти Вельсу.



.

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1».

Після емоційної перемоги над Шотландією національна збірна України протистоятиме Вельсу за право представити свою країну на чемпіонаті світу в Катарі.

Матч стартує о 19.00 за київським часом на 30-тисячному стадіоні «Кардіфф Сіті» у Кардіффі.

Зазначимо, що всі квитки в сектор, який Асоціація футболу Уельсу виділила для українських уболівальників, уже реалізовані, повідомила Українська асоціація футболу.

Розсудить команди арбітр з Іспанії Антоніо Матеу Лаос.

31 травня Україна в Глазго виграла у Шотландії 3:1.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів