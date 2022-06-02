Збірна України. Фото: snsgroupportal.co.uk

https://racurs.ua/ua/n171269-ukrayina-peremogla-shotlandiu-oglyad-matchu-ta-video-goliv.html

Ракурс

Національна збірна України з футболу перемогла збірну Шотландії у важливому матчі.

.

На шляху до Чемпіонату світу «жовто-сині» перемогли шотландців з рахунком 3:1. Відкрив рахунок у зустрічі досвідчений Андрій Ярмоленко з передачі Руслана Маліновського — на 33-й хвилині він перекинув голкіпера суперників. А на 48-й хвилині Роман Яремчук вдало замкнув передачу Олександра Караваєва — 2:0.

Однак через помилки в захисті українці все ж пропустили гол у власні ворота. На 79-й хвилині Макгрегор пробив Георгія Бущана з другої спроби, а Тарас Степаненко виніс м’яч вже з-за лінії воріт — 2:1.

Вже в компенсований час збірна України потроїла рахунок. Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перехопив м’яч біля власного штрафного майданчика, протягнув його до центра поля і розрізним пасом вивів Артема Довбика віч-на-віч з воротарем суперника. Той свій шанс не змарнував — 3:1.

Шотландія — Україна 1:3

Голи: Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 48, Довбик, 90+5

Шотландія: Гордон — Гікі, Мактоміней, Генлі, Купер (Гендрі, 68), Робертсон — Гілмор (Армстронг, 68), Макгрегор — Макгінн — Адамс, Дайкс (Крісті, 46).

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (Сидорчук, 90+3) — Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко — Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).

Попередження: Дайкс — Яремчук, Маліновський, Шапаренко.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції заявив, що його підопічні грали для Збройних сил України та заради всього українського народу.

Емоцій нема, вони залишились на полі. Це все дуже багато значить для нас. Ця перемога. Треба подякувати моїм хлопцям, адже це вони грали. Всі наші вболівальники в казармах та окопах дякують їм, адже це все вони зробили. Це перемога моїх гравців. Ми сьогодні грали для наших воїнів. Це була наша установка — ми граємо заради простих людей. Заради тих, хто постраждав, — зазначив наставник «жовто-синіх».

Наступний свій матч збірна України зіграє проти збірної Вельсу.

Нагадаємо, чинний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик у березні погодився виїхати з України для проведення титульного захисту проти британця Ентоні Джошуа.