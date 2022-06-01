ЗМІ повідомили подробиці атаки на ватажка ДНР Дениса Пушиліна. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n171268-poranennya-pushylina-zmi-povidomyly-podrobyci-ataky-na-vatajka-dnr.html

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Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін дістав поранення в місті Лиман.

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У медіа озвучили атаку на ватажка бойовиків. За інформацією журналістів, Служба безпеки України передала військовим ЗСУ координати перебування Пушиліна в Лимані Донецької області. Після цього артилерія вдарила по зазначених координатах. Про 1 червня це повідомило радіостанції «ВВС News Україна» джерело в українських спецслужбах.

Є оперативна інформація, що Збройні Сили України завдали артилерійського удару по Лиману… Пушилін не постраждав. Знищено 40−50 «кадирівців» і кілька десятків російської військової техніки. Координати перебування Пушиліна передавала СБУ в ЗСУ, — зазначили представник силової структури.

Також в ефірі повідомлялося, що інформація про поранення Пушиліна перевіряється і може бути доповнена новими подробицями.

Сьогодні Пушилін із губернатором санкт-петербурга олександром бегловим в окупованому Маріуполі підписали «договір про побратимство». Однак фотодоказів такої події сепаратистські ЗМІ не навели.

Нагадаємо, 1 червня самопроголошений ватажок ДНР Денис Пушилін їхав до Лимана представляти гауляйтера нещодавно окупованого росіянами міста. Позиції бойовика та його охоронців накрила українська артилерія.

Джерело: «ВВС News Україна»