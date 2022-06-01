ЗСУ отримають ще три ескадрони самохідок Krab. Фото:

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Три ескадрони самохідних артилерійських установок AHS Krab надійдуть Збройним силам України.

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Міністерство оборони України закупить близько 60 самохідних артилерійських установок «Краб» на додачу до тих 18, які вже раніше були передані польським урядом. Загальна сума закупівлі складе близько 700 млн євро. Про це 1 червня повідомила прес-служба українського оборонного відомства в Telegram.

Очікується, що самохідна артилерія надійде в Україну протягом найближчих місяців.

Як відомо, що Збройні сили України отримали від Польщі 18 самохідних гаубиць AHS Krab, які є модифікацією британського озброєння. Польська армія також вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї.

За інформацією видання dziennik. pl, замовлені Україною польські самохідні гаубиці будуть виготовлятися на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Виробнича потужність заводу становить 20−30 одиниць на рік.

«Краб» має калібр 155 мм, а максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця гаубиця може робити шість пострілів.

Нагадаємо, 1 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 700 млн дол. ЗСУ отримають чотири реактивних системи HIMARS, чотири гелікоптери Мі-17, 1 тис. ракет до протитанкових систем Javelin та 15 тактичних машин.

Джерело: dziennik. pl