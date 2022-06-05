План отказа ЕС от российского газа раскрыл Ермак

План отказа ЕС от российского газа раскрыл Ермакhttps://racurs.ua/n171396-plan-otkaza-es-ot-rossiyskogo-gaza-raskryl-ermak.htmlРакурс
Газове ембарго росії почали обговорювати Україна та Євросоюз.
ЄС вже підготував план відмови від російського газу, повідомив 5 червня керівник Офісу президент Андрій Єрмак із посиланням на єврокомісара Тьєррі Бретона.
Він включатиме 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, а також додаткові 10 млрд, які будуть отримуватися через трубопроводи. Окрім цього, важливу роль відіграватиме перехід на зелену енергетику, — розповів Єрмак у своєму Телеграм.
Нагадаємо, що наступний, сьомий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу не включатиме газового ембарго. Про це раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення, — сказав міністр.
Глава МЗС України нагадав, що коли чує від наших партнерів про неможливість газового ембарго проти росії, то ставить питання: як вони планують зробити зелений перехід?
У вас офіційно політика Європейського Союзу — це відмовитися стратегічно від будь-якого газу, не лише російського. Тут вони всі замовкають, тому що розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку.
Щоб відучити себе від російської палива, європейські країни переходять на скраплений природний газ (СПГ), який імпортується з Америки та Азії, пише The Economist.
Проте достатньої кількості терміналів для СПГ в Європі немає. Тож одним із швидких рішень стала оренда або покупка плавучих сховищ — кораблів, які перетворюють рідке паливо знову на газ, та регазифікаційних установок.