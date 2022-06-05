План відмови ЄС від російського газу розкрив Єрмак

https://racurs.ua/ua/n171396-plan-vidmovy-ies-vid-rosiyskogo-gazu-rozkryv-iermak.html

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Газове ембарго росії почали обговорювати Україна та Євросоюз.

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ЄС вже підготував план відмови від російського газу, повідомив 5 червня керівник Офісу президент Андрій Єрмак із посиланням на єврокомісара Тьєррі Бретона.

Він включатиме 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, а також додаткові 10 млрд, які будуть отримуватися через трубопроводи. Окрім цього, важливу роль відіграватиме перехід на зелену енергетику, — розповів Єрмак у своєму Телеграм.

Нагадаємо, що наступний, сьомий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу не включатиме газового ембарго. Про це раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення, — сказав міністр.

Глава МЗС України нагадав, що коли чує від наших партнерів про неможливість газового ембарго проти росії, то ставить питання: як вони планують зробити зелений перехід?

У вас офіційно політика Європейського Союзу — це відмовитися стратегічно від будь-якого газу, не лише російського. Тут вони всі замовкають, тому що розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку.