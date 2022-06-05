Українські військові «зачистили» половину Сєвєродонецька - військова адміністрація

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Українські військові «зачистили» половину Сєвєродонецька та просуваються далі, повідомив керівник Луганської ОВА Гайдай. За його словами, наступні п’ять днів кількість обстрілів збільшиться.

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Людей закликають залишатися в укриттях. Евакуація з Сєвєродонецька наразі неможлива, там залишаються близько 15 тис. людей.

У наступні п’ять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею, — написав у Телеграм Гайдай.

За його словами, командувач армією рф отримав завдання захопити місто і трасу Лисичанськ — Бахмут до 10 червня, то протягом наступних п’яти днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею.

Українські сили провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а прогрес російських військ у прямих штурмах міста та ширших операціях щодо його оточення залишається повільним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 червня.