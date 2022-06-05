Москва поскаржилася у ФІФА на форму збірної України

https://racurs.ua/ua/n171394-moskva-poskarjylasya-u-fifa-na-formu-zbirnoyi-ukrayiny-z-futbolu.html

Ракурс

Російський футбольний союз (РФС) звернувся до ФІФА із протестом у зв’язку із зображенням на формі збірної України території Криму.

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Окупанти не можуть змиритися з правдою. Російська футбольна влада вважає, що УАФ порушила правила організації, а саме демонструє на формі національної збірної зображення Криму у складі України.

Інший протест футбольна влада країни-агресора висловила «за фактами окремих висловлювань представників української Федерації, які розпалюють ворожнечу стосовно громадян росії».

Зазначимо, на формі збірної України з футболу контур карти України включає окуповані території Криму та Донбасу і пофарбований у кольори прапорів країн-союзниць України. У ігрові номери на формі «вплетені» назви міст, що найбільше постраждали від агресії Росії.

Раніше збірна України представила спеціальну форму із контуром українських кордонів, у яких синьо-жовті грали підготовчі товариські матчі.

Росія незаконно окупувала Крим у 2014 році. Цивілізований світ не визнає так зване приєднання півострова до росії.

Нагадаємо, що у 2021 році росіяни поскаржилися на українську збірну, яка мала виступати на Євро-2020 у новій формі. На ній зображені контури України, включаючи окупований росією Крим і території на сході, контрольовані підтримуваними нею бойовиками. Також на футболці були гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Пізніше Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) зобов’язав збірну України прибрати патріотичний слоган «Героям слава», але УАФ вдалося досягти компромісу з УЄФА щодо гасла «Героям слава!» на формі. УЄФА повідомила, що це є внутрішньою справою Української прем'єр-ліги.