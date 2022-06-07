На Bayraktar подвесят корректируемые бомбы большей мощности

На Bayraktar подвесят бомбы, умеющие планировать

https://racurs.ua/n171446-na-bayraktar-podvesyat-korrektiruemyh-bomby-bolshey-moschnosti.html

Ракурс

Збройні сили можуть отримати більш потужнішу зброю. До складу озброєння безпілотника Bayraktar TB2, який використовують ЗСУ у війні в Україні, ввели новий, більш потужний боєприпас — коригуючу бомбу, що планує, — Bozok.

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Як повідомляє Daily Sabah, новий високоточний боєприпас наводиться на ціль лазерного променя, має проникну бойову частину збільшеної потужності і дальність застосування до 15 км.

Серійне виробництво коректованих плануючих бомб Bozok вже розпочалося.

У «Байрактарів» є чотири точки підвіски для бомб, тобто потенційно він зможе нести саме таку кількість бомб Bozok.

Представник інституту Гюркан Окумуш зазначив, що новий боєприпас легший ніж бомби MAM-L, які є частиною сімейства малогабаритних боєприпасів з лазерною напівактивною головкою самонаведення.

Ударний безпілотник Bayraktar TB2 здійснив перший політ у 2014 році. Апарат може нести дві протитанкові ракети UMTAS або чотири бомби Bozok, MAM-C та MAM-L.