В Минобразования рассказали о начале и особенностях нового учебного года

https://racurs.ua/n171451-v-minobrazovaniya-rasskazali-o-nachale-i-osobennostyah-novogo-uchebnogo-goda.html

Ракурс

Навчальний рік у 2022 році стартує 1 вересня в режимі офлайн.

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Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти, — повідомив 7 червня в ефірі національного телемарфону заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Він закликав українських дітей «готуватися до офлайн-процесу в українській освіті».

Крім того, Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів — «Захист Вітчизни», «Зарубіжна література», «Історія України» та «Всесвітня історія». Зі шкільної програми приберуть твори російських письменників, наприклад, роман Толстого «Війну і мир», а також вчитимуть дітей, як вберегтися від мін.

Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти. Там буде посилено національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який буде стосуватися протимінної діяльності, — так Вітренко прокоментував можливі зміни у викладанні «Захисту Вітчизни» в українських школах.

Нагадаємо, що з 20 травня абітурієнти зможуть обрати населений пункт, у якому складатимуть національний мультипредметний тест. Це цьогорічний аналог ЗНО.