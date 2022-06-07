Евросоюз вводит единый стандарт зарядки для электроники

Единый порт для зарядки всех гаджетов вводит Евросоюз

https://racurs.ua/n171462-evrosouz-vvodit-edinyy-standart-zaryadki-dlya-elektroniki.html

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USB Type-C стане єдиним портом для зарядки електроніки в ЄС. Відповідну директиву Єврокомісії сьогодні, 7 червня, ухвалили Рада ЄС та Європарламент.

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Перевести свою продукцію на цей стандарт виробники електроніки мають до осені 2024 року. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Таким чином, в недалекому майбутньому зарядку через порт USB Type-C підтримуватиме вся портативна електроніка малого та середнього розміру:

смартфони;

планшети;

електронні книги;

навушники;

цифрові камери;

портативні ігрові приставки;

портативні колонки.

Виробникам ноутбуків також доведеться адаптувати до цих вимог протягом 40 місяців.

Очікується, що це рішення європейських інституцій дозволить споживачам заощаджувати до 250 млн євро на рік за рахунок зникнення необхідності купувати нові зарядні пристрої та кабелі при купівлі нових гаджетів.

Крім того, це дозволить зменшити ще одну проблему — утилізовані та невикористані зарядні пристрої становлять близько 11 тис. тонн відходів електроніки на рік.

Директива також запроваджує обов’язковий стандарт швидкого заряджання для всіх електронних пристроїв. Це рішення, як очікується, покладе край нинішній практиці, коли виробники штучно знижують швидкість заряджання акумулятора у разі використання зарядного пристрою від конкурентів.

Також до документа додане положення про бездротову зарядку як наступну еволюцію в технології зарядки.