Россияне нанесли ракетный удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу, скриншот видео

https://racurs.ua/n171466-posledstviya-aviaudara-po-remontnomu-zavodu-na-kievschine-pokazali-v-ukrzaliznici.html

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Російські війська вранці 5 червня завдали чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

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В результаті кілька цехів заводу вже не підлягають ремонту. Про це сьогодні, 7 червня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці», яка також опублікувала відео, котре демонструє завдані заводу руйнування.

У держкомпанії спростовують заяви російської пропаганди, що на цьому заводі нібито зберігалася надані Україні іншими державами військова допомога й наголошують, що понад пів сотні іноземних та українських ЗМІ, котрі відвідали завод невдовзі після бомбардування, на власні очі переконалися — жодної військової техніки на ньому не було.

87 років завод ремонтував та виготовляв вантажні вагони, у яких возили виключно цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду тощо, — наголошують в «Укрзалізниці». — У 2022 році завод планував освоїти виробництво зерновозів, які конче необхідні для перевезення українського врожаю.

В «Укрзалізниці» побачили в цій ситуації аналогію з подіями Другої світової війни.