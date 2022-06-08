Армия рф начала оставлять позиции на юге Украины — ISW

https://racurs.ua/n171472-armiya-rf-nachala-ostavlyat-pozicii-na-uge-ukrainy-isw-karta.html

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Американський «Інститут вивчення війни» повідомляє, що росіяни почали відводити війська у Запорізькій області. ISW вказує на дві ймовірні причини таких дій воєнних злочинців рф:

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для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони;

для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Нинішнє місцезнаходження військових рф, які вже залишили свої позиції, невідомо.

Аналітики ISW констатували, що росіянам не вдалося повернутися на передові позиції на західному березі річки Інгулець, який зараз перебуває під контролем Збройних сил України.

7 червня стало відомо, що російські війська відходять з Мелітопольського та частини Василівського районів. В обласній військовій адміністрації вважають, що такі дії армії рф можуть бути ротацією.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що рашисти залишили всі блокпости. Захисники України, за його словами, зможуть деокупувати місто найближчим часом.