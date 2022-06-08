Сотни «спящих» агентов ВСУ активизируются при контратаке на юг - The Economist

https://racurs.ua/n171473-sotni-spyaschih-agentov-vsu-aktiviziruutsya-pri-kontratake-na-ug-the-economist.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом, українські розвідники розповіли британському виданню The Economist про ситуацію з рухом опору на тимчасово окупованих територіях у південних областях України.

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Видання згадує про українських повстанців, які доволі успішно діють у Мелітополі та довкола міста. Внаслідок цього воєнні злочинці рф бояться пересуватися вночі або поодинці. Окрім цього, The Economist у розлогій статті про підпільний опір українців згадало про сходження російських поїздів з військовою технікою із рейок через успішні українські диверсії, і про вибухи промислових та військових об'єктів на території рф, яких останнім часом побільшало.

За партизанську роботу відповідають Сили спеціальних операцій Збройних сил України ― підрозділ, створений після початку війни у 2014 році, коли стало зрозуміло, що партизанська діяльність на окупованих тоді територіях Донецької та Луганської областей млява й не надто успішна.

Нині чимало з сотень українських агентів у південних областях — «сплячі». Про це The Economist розповів співрозмовник із числа українських розвідників. Вони активізуються, коли Україна наступатиме на півдні й «зроблять так, щоб окупанти тікали якомога швидше».

Дуже сподіваюся, що після цих операцій у росіян зʼявиться бажання переписати роман «Війна і мир». З поправкою на, так би мовити, нові історичні обставини, ― зазначив розвідник.

Зауважимо, що у південних областях громадяни України продовжують чинити опір окупантам й чекають на ЗСУ.