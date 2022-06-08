Свыше тысячи защитников «Азовстали» вывезли в рф - война россии против Украины

https://racurs.ua/n171475-svyshe-tysyachi-zaschitnikov-azovstali-vyvezli-v-rf-smi.html

Ракурс

Понад тисячу захисників «Азовсталі», які потрапили в полон до воєнних злочинців рф, вивезли з тимчасово окупованих територій України в росію буцімто для проведення «слідчих дій». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ рф.

.

ТАСС із посиланням на джерело заявляє, що українських воїнів з Маріуполя етаповано для проведення слідчих дій на територію росії.

У росію етапували понад 1 тис. осіб із «Азовсталі». З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до росії, — вказує ЗМІ рф.

Найближчим на територію рф окупанти мають намір відправити ще частину українських військовополонених. Ймовірно, у Москві перебувають понад 100 осіб, «серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі».

Нагадаємо, від початку війни сталеві воїни «Азову» прийняли нерівний бій з переважаючими силами загарбників, кількість угруповання яких перевищувало 14 тис. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби та «роботу» корабельної артилерії рф — захисники ліквідували 1 тис. 157 воєнних злочинців рф, поранили 3 тис. 150 (за непідтвердженими даними).

6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тис. захисників України із металургійного комбінату. Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від влади рф й маріонеткових терористів кремля з л/днр щодо подальшої долі наших бійців.