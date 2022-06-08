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Ракурс
Украинская «Стугна» мощно отработала технику рф под Изюмом

Украинская «Стугна» мощно отработала технику рф под Изюмом (ВИДЕО)

8 июн 2022, 09:55
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Українська «Стугна» — протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління — потужно відпрацювала танк воєнних злочинців армії росії під Ізюмом. Внаслідок влучного удару військова техніка рф залишилася без башти.



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Також нагадаємо, на захисті південних рубежів українські військові впродовж минулої доби завдали чотири удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку і склад боєприпасів. За даними оперативного командування «Південь», в Миколаївському районі Зсу збили безпілотник-розвідник ворога «Орлан-10».

Источник: Ракурс


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