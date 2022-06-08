Украинская «Стугна» мощно отработала технику рф под Изюмом

https://racurs.ua/n171474-ukrainskaya-stugna-moschno-otrabotala-tehniku-rf-pod-izumom-video.html

Ракурс

Українська «Стугна» — протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління — потужно відпрацювала танк воєнних злочинців армії росії під Ізюмом. Внаслідок влучного удару військова техніка рф залишилася без башти.

.

Також нагадаємо, на захисті південних рубежів українські військові впродовж минулої доби завдали чотири удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку і склад боєприпасів. За даними оперативного командування «Південь», в Миколаївському районі Зсу збили безпілотник-розвідник ворога «Орлан-10».