Бой века — Тикток-армия кадырова сражается с кустами

https://racurs.ua/n171476-boy-veka-tiktok-armiya-kadyrova-srajaetsya-s-kustami-video.html

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Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні й маріонетки володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби проти захисників України. Цього разу кадирівці невдало змагалися з кущами.

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Один з воїнів обстрілював кущі обабіч дороги, вигукуючи «Ахмат сіла».

Бій століття! Не пропустіть! Кадирівці проти кущів, — так прокоментував відео тікток-армії фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше тікток-армія кадирова знімала відео «змагання» з мопедом, коли один з воєнних злочинців пригальмував у стовп. Також у березні кадирівців продемонстрували відеоролик «масштабної битви» з порожнім будинком. На відео було виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а вояки, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.

Раніше путін присвоїв кадирову військове звання генерал-лейтенант. Кадиров неодноразово заявляв, що їздив в Україну, проте журналісти з’ясували, що посіпака путіна знімав свої відео у Грозному.